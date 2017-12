West-Vlamingen dienen klacht in tegen kerncentrale in Duinkerke AJA

13u57

Bron: Belga 1 Wikipedia Kerncentrale van Gravelines Een twintigtal Belgen hebben zaterdag in de Franse stad Duinkerke klacht ingediend tegen de Franse staat en EDF, de uitbater van de kerncentrale van Gravelines. Ze laken daarmee de gebrekkige beveiliging van de kerncentrale.

Net over de Belgische grens ligt de op een na grootste kerncentrale van Europa, die van Gravelines. Binnenkort beslist Frankrijk over de toekomst van de centrale. Net daarom beslisten een twintigtal kustbewoners om een klacht in te dienen omwille van de gebrekkige veiligheid en de risico's die daarmee gepaard gaan.

"Net als de Belgische reactoren is ook Gravelines onvoldoende bestand tegen aanvallen", zegt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België. "De Franse staat en uitbater EDF weigeren voorlopig hun verantwoordelijkheid op te nemen en brengen zo burgers in Frankrijk én België in gevaar." Greenpeace en de actievoerders vinden dat EDF en de Franse staat te weinig initiatieven nemen om de beveiliging van de centrale te verbeteren.

Johan Vande Lanotte

De Belgen gingen naar het politiekantoor van Duinkerke waar ze klacht indienden. Eén van hen was de Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte. Ook een tachtigtal Fransen dienden klacht in.