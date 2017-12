West-Vlaming looft forse beloning uit voor gouden tip over spectaculaire inbraak Bart Boterman

20u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Benny Proot Ruben Bailleul en Daniel Kerckhof van Euro Shop. Bovenaan het gat waarlangs de inbrekers binnenkwamen. De eigenaar van Euro Shop looft 5.000 euro uit voor wie een gouden tip in petto heeft en zo naar de daders van een spectaculaire inbraak in Middelkerke kan leiden.

"Dinsdagnacht maakten inbrekers een gat in het dak van onze winkel met een slijpschijf en klommen ze naar beneden met een ladder. Vervolgens namen ze voor 50.000 euro aan Playstations, Nintendo's Switch, Xbox'en, hoverboards en drones mee. Ze gingen uiterst professioneel te werk en maakten de inbraakbeveiliging onklaar. Wellicht zijn de dieven al op prospectie geweest", zegt Daniël Kerckhof (80), eigenaar van Euro Shop.

Hij schat het totale verlies, inclusief herstelling en tijdsverlies, op 100.000 euro. "Ik zet de grote middelen in om deze zaak op te lossen want ik ben die inbraken grondig beu. Andere filialen in Doornik, Maldegem en Roeselare kregen de laatste jaren ook al inbrekers over de vloer", zegt hij.

De politie van Middelkerke bevestigt de inbraak en stelt dat dieven die nacht nog probeerden in te breken in de Action en de C&A in Middelkerke en eerder deze week al toesloegen in andere handelszaken. "Mogelijks zijn de inbraken gelinkt", aldus de politie van Middelkerke.

Wie een gouden tip heeft, kan terecht op het nummer van de lokale politie: 059/31.23.12.