West-Vlaanderen wil vlottere treinverbinding tussen centrumsteden KVDS

19 december 2019

16u45

Bron: Belga 6 West-Vlaanderen wil een betere treinverbinding tussen de centrumsteden onderling en naar steden als Gent. Dat is een van de aanbevelingen die de provincie doet naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan van de NMBS in 2020. De provincieraad keurde een motie hieromtrent goed.

De NMBS voert in 2020 een nieuw vervoersplan in. Daarvoor legt de spoormaatschappij haar oor te luisteren bij de verschillende provincies.

Wens

De belangrijkste wens van de provincie West-Vlaanderen is om vanuit de vier centrumsteden in de provincie - Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk - per uur vier treinen van en naar Gent in te leggen. Ook wil de provincie dat de centrumsteden onderling beter met elkaar worden verbonden. Voor de stations buiten de centrumsteden wil de provincie twee keer per uur een verbinding met de dichtstbijzijnde centrumstad.





Ook op het vlak van comfort heeft de provincie suggesties. Vandaag worden tussen Oostende en Antwerpen Desiro-treinstellen ingezet, terwijl die toestellen niet geschikt zijn voor langere ritten. Ze lijken op een tram en hebben geen klaptafels, bagageruimte of afgescheiden wagons. Dat moet volgens de provincie veranderen. Daarom vraagt ze om dit soort toestellen niet meer in te zetten voor langere ritten.

Verder moeten de stations toegankelijker gemaakt worden voor minder mobiele reizigers. Tot slot vraagt de provincie om de dienstregeling van de NMBS af te stemmen op die van De Lijn, zodat de reiziger beter kan aansluiten.