West-Vlaanderen onderzoekt hoge aantal verkeersongevallen in provincie IB

14 augustus 2019

06u04

Bron: Belga 1 De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé start een onderzoek naar de oorzaken van de vele verkeersongevallen in zijn provincie. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

In Vlaanderen lieten vorige jaar 310 mensen het leven bij verkeersongevallen. Dat is een kleine stijging in vergelijking met 2017 (299 doden). Maar tegenover 2005 (600) is het aantal doden op de weg wel bijna gehalveerd.

Uit een gedetailleerde analyse van de Vlaamse ongevallencijfers door Statistiek Vlaanderen blijkt dat er vooral in West-Vlaanderen nog inspanningen nodig zijn. "In die provincie zitten veel gemeenten qua doden en zwaargewonden in het verkeer boven het Vlaamse gemiddelde", klinkt het.

Grote afhankelijkheid van de auto

Decaluwé erkent dat er werk aan de winkel is. "Het wordt een van de prioriteiten van de komende maanden om vast te stellen waarom West-Vlaanderen het minder goed doet", zegt Decaluwés kabinetschef Katrien Vandeputte.

Als mogelijke oorzaken voor de vele ongevallen zal onder meer naar de specifieke mobiliteit in West-Vlaanderen worden gekeken. "Inwoners zijn hier voor hun verplaatsingen veel meer afhankelijk van de wagen dan in andere provincies", verklaart Vandeputte. Ook wordt het effect van het kusttoerisme en de kusthoreca op de verkeersonveiligheid onderzocht.