West-Vlaanderen biedt alternatieve watervoorraden voor landbouwers AW

23 juli 2018

15u51

De provincie West-Vlaanderen gaat proactief op zoek naar alternatieve watervoorraden voor landbouwers nu er sinds vorige week een captatieverbod geldt op alle onbevaarbare waterlopen. Zo is n a overeenkomst de put "De Kluiten" in Oudenburg opengesteld voor captatie.

Gouverneur Decaluwé nam vorige week enkele maatregelen om water te besparen door de aanhoudende droogte in de provincie. Zo is er een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen. Pompen uit bevaarbare waterlopen moet in overleg met de Vlaamse Waterweg. Ook sproeien of beregenen tussen 8 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds is strikt verboden, en er staan zelfs geldboetes op. 's Nachts sproeien mag nog, maar uiteraard niet met leidingwater.

Ondertussen gaat de provincie ook zelf op zoek naar alternatieven. Een eerste overeenkomst werd gesloten voor put "De Kluiten" in Roksem bij Oudenburg. Daar mogen landbouwers vanaf vandaag water capteren. Deze waterput is privaat eigendom. Er kan 32.000 kubieke meter water gecapteerd worden. Na overleg met de provincie West-Vlaanderen was de eigenaar bereid het reservoir open te stellen. Een besluit van de gouverneur maakte de openstelling mogelijk. Capteren moet wel aangevraagd worden.

N-VA dringt er ondertussen op aan om water over te hevelen van het Franse bekken van de Aa, een optie die nog in onderzoek zit bij de provincie. N-VA wil ook dat er sneller werk wordt gemaakt van het aanleggen van bufferbekkens, geflankeerd door slimme irrigatiesystemen.

Op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste kunnen landbouwers ook nagaan waar wel nog water mag opgepompt worden.