West-Vlaamse tandarts (35) in de cel na betasten patiëntes IB

11 december 2018

04u39

Bron: Het Nieuwsblad 0 In het West-Vlaamse Damme bij Brugge is een 35-jarige tandarts opgepakt, nadat hij verschillende vrouwen aangerand zou hebben terwijl ze bij hem op consultatie waren. Zo’n tien vrouwen hebben een klacht ingediend. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Volgens de krant heeft de 35-jarige W.D. een goed draaiende tandartsenpraktijk in Damme, vlakbij Brugge. De tandarts zou echter verschillende vrouwen op een ongepaste manier hebben betast toen ze bij hem in de stoel lagen en op die manier misbruik gemaakt hebben van zijn positie.

Volgens de krant werd de eerste klacht in 2016 ingediend, de laatste in mei 2017. “Hij wreef over mijn borsten en mijn vagina terwijl ik in zijn stoel lag”, getuigt een slachtoffer in Het Nieuwsblad. Andere vrouwen reppen over “vreemde aanrakingen” terwijl hij in hun mond aan het kijken was.

“Feiten gedeeltelijk toegegeven”

Waarom het onderzoek nu in een stroomversnelling geraakt is, is niet duidelijk. De tandarts is in elk geval afgelopen vrijdag opgepakt en verhoord. Volgens Het Nieuwsblad zou de man de beschuldigingen al gedeeltelijk hebben toegegeven en zit hij in de cel. Vandaag verschijnt hij voor de raadkamer.

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen heeft volgens de krant nog geen weet van de klacht.