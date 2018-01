West-Vlaamse supermarkt verkoopt illegale geneesmiddelen AJA

20u07

Bron: VTM Nieuws 0 De farmaceutische inspectie is een onderzoek gestart naar een Poolse supermarkt in Roeselare. Dat bericht VTM Nieuws. In de supermarkt werden Poolse geneesmiddelen teruggevonden met Poolse opschriften. Dat is in ons land verboden.

In een Poolse winkel in Roeselare kan je niet alleen maar voeding en drank kopen. Je kan er ook Poolse geneesmiddelen kopen met Poolse opschriften maar dat is verboden in ons land. In België mogen alleen apothekers medicijnen verkopen. Daar moet ook een bijsluiter bij zijn in zowel het Nederlands, Frans en het Duits. Als een geneesmiddel hier niet aan voldoet, is het verboden in ons land.

VTM Nieuws kon met een verborgen camera enkele medicijnen kopen met Poolse opschriften. "Als u met een Poolse kassière praat en vertelt dat u sterke hoofdpijn heeft, of een andere klacht, dan kan zij dat niet op een juiste manier evalueren of dit product voor u het meest geschikt is. Ze kan ook niet evalueren of er niet iets ernstiger aan de hand is", dat vertelt Lieven Zwaenepoel van de apothekersbond.

Geen namaak

De producten zouden wel echte Poolse medicijnen zijn en geen namaak, dat blijkt uit de eerste vaststellingen. Dat maakt het gezondheidsrisico gelukkig al minder groot. Het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) zal de geneesmiddelen wel snel uit de rekken halen omdat ze niet voldoen aan de norm.

De supermarkt riskeert een boete voor de illegale verkoop. De Nederlandse eigenaar van de Poolse supermarkt was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Screenshot VTM Nieuws