West-Vlaamse Sharon (30) bevalt in amper 12 minuten: "Mijn water brak en plots had ik mijn dochter in mijn armen"

08 februari 2019

20u28

Een vrouw uit het West-Vlaamse Pittem bij Tielt heeft haar dochtertje gisteren in een wel erg scherpe tijd op de wereld gezet. Exact 12 minuten nadat haar water was gebroken, had Sharon Tyteca (30) haar kleine meid in haar armen. Sharon was alleen thuis toen het gebeurde en Estée-Victoire was zowel de ambulance als haar papa zo te snel af.

21 februari: dat was de dag waarop de baby van Sharon en haar man Jordy Aper (28) verwacht werd. Dan zou hun zoontje Lúan er een zusje bijkrijgen. Maar zo lang duurde het dus niet.

Weeën

“Woensdagavond kreeg ik plots weeën”, vertelt Sharon vanop de kraamafdeling van het ziekenhuis. “Ik dacht dat het gewoon wat voorweeën waren, maar ze werden steeds erger. Gisterochtend belde ik mijn gynaecoloog, maar daar kreeg ik te horen dat ze veroorzaakt konden worden doordat ik me wat ziek voelde. Als de weeën erger bleven worden, moest ik ’s middags mijn huisarts bellen om uit te maken of het tijd was om naar het ziekenhuis te vertrekken of niet.”





Sharon had haar zoontje die ochtend naar de onthaalmoeder gebracht en besloot wat te rusten in de zetel. “Maar het bleef erger worden en daarom stuurde ik een berichtje naar mijn man – die een frituur uitbaat in Lichtervelde – met de vraag of hij zo snel mogelijk kon komen omdat ik het niet meer hield. Hij reageerde niet meteen en een kwartier later belde ik om te zeggen dat mijn water gebroken was. 12 minuten later belde ik nog eens om te zeggen dat ons kindje geboren was.” (lees hieronder verder)

Het ging véél sneller dan de eerste keer dat Sharon beviel. “Toen had ik me thuis nog rustig kunnen klaarmaken om naar het ziekenhuis te gaan nadat mijn water gebroken was”, vertelt ze. “De weeën kwamen toen ook niet zo snel na elkaar. Nu voelde ik meteen het hoofdje toen mijn water gebroken was. Ik dacht meteen: ik moet beginnen te persen. Want als het hoofdje vast komt te zitten, kan dat misschien gevaarlijk zijn. Na een paar keer persen had ik mijn meisje al in mijn armen.”

Ambulance

Haar echtgenoot en de ambulance kwamen even later aan, ongeveer op hetzelfde moment, maar veel meer dan de navelstreng doorknippen konden ze niet meer doen. “Ik had de hele tijd iemand van de 112 aan de telefoon, dus ik was gelukkig niet alleen”, gaat ze verder. “Want hoewel ze er binnen de 10 minuten waren, duurden die minuten wel erg lang. Temeer omdat mijn dochter na een paar minuten stopte met wenen en ik ongerust werd. Gelukkig kon ik zien dat ze nog ademde.”

Hoewel ze heel instinctief reageerde, kon Sharon ook haar ervaring aanspreken. “Wat ik nog wist van mijn eerste bevalling, hielp me. Maar ook wat ik me herinnerde van de programma’s die ik op de televisie zag over bevallen. Over het gevaar als een hoofdje vast blijft zitten, bijvoorbeeld. Nooit gedacht dat die kennis nog handig van pas zou komen”, lacht ze.

Naar huis

Sharon en haar baby werden daarop meegenomen naar het ziekenhuis en daar bekomen moeder en dochter nu van de emoties. “Alles gaat nu prima met ons”, klinkt het nog, “ik blijf hier vermoedelijk nog tot zondag en dan kunnen we allemaal samen naar huis.” (lees hieronder verder)

Dat 12 minuten heel snel is voor een bevalling, wordt bevestigd door gynaecologe Silke Vasseur van het universitair medisch centrum (UMC) Sint-Pieter – Hallepoort in Brussel. “Toch is het niet extreem uitzonderlijk”, zegt ze. “Zeker niet als het om een derde, vierde of vijfde kindje gaat. We zeggen altijd ‘dat de weg dan al gemaakt is’. De baarmoeder moet leren om zich efficiënt samen te trekken en dat kan ze al beter bij een tweede kindje. Ook de bevalling zelf gaat meestal vlotter, omdat er al eens een kindje door het geboortekanaal gepasseerd is. Het lichaam weet dan al wat het moet doen.”

“Het gebeurt trouwens nog wel dat de vliezen pas helemaal op het einde van de arbeid breken en dat het dan heel snel gaat”, verzekert ze. “Ik heb al gehoord van collega’s dat patiënten niet meer tot op de kraamafdeling raakten en op de parking of in de lift bevielen.”