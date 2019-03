West-Vlaamse prijsduif Armando geveild voor meer dan 1 miljoen euro Sam Vanacker

17 maart 2019

12u20 30 De Belgische duif Armando is geveild voor 1.252.000 euro. Het vorige record voor een duif uit Europa stond op 400.000 euro. Armando heeft dus drie keer zoveel opgebracht. De superduif gaat een luxeleven tegemoet in China.

Armando wordt wel eens de Eddy Merckx onder de prijsduiven genoemd. En daar moet uiteraard wat geld voor worden neergeteld. Eigenaar Joël Verschoot is zelf verrast door het enorme bedrag. “Nadat de biedingen de kaap van het half miljoen overschreden, hadden we weliswaar gehoopt dat er nog wat zou bijkomen, maar dat we de kaap van 1 miljoen gingen halen hadden we niet verwacht. Voor mij is mijn broodje gebakken. Ik heb heel mijn leven dag en nacht gewerkt, en ik heb nooit kunnen verdienen wat ik nu in 2 weken verdien. En dat is het plezantste van de zaak.”

Toen de duif de kaap van 700.000 euro rondde bleven alleen de Chinese kandidaat-kopers nog over. Die twee boden om de vijf minuten tegen elkaar op, waardoor de timer telkens vijf minuten langer bleef tellen en de veiling anderhalf uur uitliep Joël Verschoot

Twee Chinezen

De biedingen op Armando werden in theorie al om 11 uur afgesloten, maar doordat er telkens binnen de vijf minuten een hoger bod kwam, duurde de verkoop van Armando anderhalf uur langer dan voorzien. “Deze morgen waren er nog een Zuid-Afrikaan, een Nederlander, een Belg en twee Chinezen tegen elkaar aan het bieden”, vertelt Joël. “Maar toen de duif de kaap van 700.000 euro rondde, bleven alleen de Chinezen nog over. Die twee boden om de vijf minuten tegen elkaar op, waardoor de timer telkens vijf minuten langer bleef tellen. Tot de teller omstreeks half een uiteindelijk op nul kwam te staan. Op 1.252.000 euro.”

Nooit meer vrij vliegen

Daarmee is Armando de duurste Europese duif aller tijden die via een internetveiling verkocht wordt. (de duurste duif ooit werd in november 2018 geveild in China voor een bedrag 2,78 miljoen euro). De Ingelmunsterse duif zal terecht komen in China, waar het dier een luxeleven te wachten staat. “Omdat het innerlijk kompas van Armando nog altijd op de til in Ingelmunster staat, zal vrij rondvliegen er niet meer in zitten”, zegt Joël. “Maar Armando zal er gebruikt worden om te kweken en zal er een klein paleisje krijgen om in rond te vliegen.”

Veiling loopt nog

Armando is dan wel verkocht, maar de veiling is nog steeds niet afgelopen. Joël verkoopt namelijk 178 duiven, waarvan Armando slechts de kopman was. Pas om 18 uur vanavond weet de Ingelmunsterse duivenmelker hoeveel de veiling in totaal opgebracht heeft, maar nu al staat nagenoeg vast dat de kaap van twee miljoen euro gehaald zal worden.