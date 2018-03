West-Vlaamse ondernemer vervolgd voor domiciliefraude in Monaco LB

10 maart 2018

06u54

Bron: Belga 1 Het parket van West-Vlaanderen vervolgt een ondernemer uit Harelbeke omdat hij al jaren beweert in een flat in Monaco te wonen, terwijl hij eigenlijk in België zou wonen. Dat bericht De Tijd.

De avenue Princesse Grace in Monaco is een van de duurste straten ter wereld. Uit eerder onderzoek van De Tijd was al gebleken dat 42 Belgische bedrijfsleiders er hun officiële woning hebben. Een van hen is de 55-jarige Philip Vlieghe, de ondernemer achter het houtverwerkende bedrijf Omniplex uit Harelbeke.

Huiszoekingen

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, ziet dat evenwel anders en vervolgt Vlieghe voor domiciliefraude. Om dat te bewijzen, hebben de speurders huiszoekingen gedaan op alle adressen die aan de bedrijfsleider gelinkt zijn, in Knokke, Harelbeke, Nice en Monaco.

Volgens de advocaat van Vlieghe, Stefan Sablon, is nog niet bewezen dat de bedrijfsleider domiciliefraude aangewreven kan worden. "Over de plaats waar iemand zijn fiscaal domicilie heeft, kan men van mening verschillen. Daarom is er nog geen domiciliefraude."

Het is uitzonderlijk dat een Vlaamse ondernemer voor de strafrechter dreigt te belanden voor domiciliefraude in Monaco, schrijft De Tijd.