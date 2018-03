West-Vlaamse boer opgelicht: "Op half uur tijd was dreef bedekt met minderwaardig asfalt" Jelle Houwen

21 maart 2018

11u11

Bron: Eigen berichtgeving 6 Een 42-jarige landbouwer uit de Kloefhoek in Lo is liefst 5.500 euro kwijt aan twee malafide mannen die bij hem asfalt kwamen gieten. Toen Hendrik aan het werk was in zijn koeienstal benaderden twee mannen van rond de 30 jaar hem die Nederlands en gebrekkig Engels spraken. Ze vertelden dat ze net een groot werk hadden opgeleverd in Diksmuide en nog met een restje asfalt zaten.

Omdat de toegangsdreef naar het erf van Hendrik en zijn ouders in het begin wat putten vertoonde boden ze aan die te vullen met het asfalt. Hendrik zag er geen graten in maar had wel door dat het asfalt niet van de beste kwaliteit zou zijn. Omdat het maar om een restje gingen voor de putten liet hij begaan. Zelf ging hij terug aan het werk maar een half uur later stonden de mannen er terug. Wat bleek? In amper een half uur tijd hadden ze de volledig dreef van 150 meter overgoten met kiezelsteentjes en een mengsel van lijm. Het ging om minderwaardig asfalt dat helemaal niet effen en glad is.

De mannen eisten 5.500 euro voor hun werk en kwamen erg dreigend over. Omdat Hendrik vreesde dat ze een wapen zouden bijhebben liet hij de mannen met een van de ouders naar de bank vertrekken om het geld af te halen. Daarna verdwenen ze.

De politie werd erbij gehaald maar veel konden die niet meer doen. De oplichters lieten wel een borstel achter maar daarop zaten geen vingerafdrukken. De politie bevestigt dat Hendrik opgelicht was en heeft weet van verschillende feiten in gans de provincie. Enkele jaren geleden dook het fenomeen ook al hardnekkig op. Toen ging het om een malafide bende uit Ierland. De politie waarschuwt iedereen om zeker de oplichters niet te laten doen en meteen de politie te bellen.