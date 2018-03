West-Vlaams restaurant scoort met 3D-menu GUS

02 maart 2018

15u37

Bron: eigen berichtgeving 0 Het Oh restaurant in Sint-Idesbald mag als eerste horecazaak in België de 3D-miniatuurchef ‘Le Petit Chef’ verwelkomen. Het Leuvense bedrijf Skull Mapping ontwikkelde het programma waarmee het wereldwijd scoort. “We willen de klanten een extra beleving aanbieden maar de gastronomie blijft primeren”, zegt chef-kok Ivan Puystiens van Oh restaurant.

Het was Patrick Mortier van 3D World Magic & Fun die met het idee op de proppen kwam. “Aanvankelijk stond ik er sceptisch tegenover”, bekent Ivan. “Maar eens gezien in Londen was ik helemaal mee in het verhaal. Zeker tot 24 juni bied ik dat concept aan en in de zomer kan het nog aan onze gastentafel.”

Je neemt plaats aan tafel en krijgt een boek dat je moet openslaan waarna de projectie start. Over tafel loopt ‘Le Petit Chef’ die op de rug van een mus als een ware Marco Polo een wereldreis maakt. Hij houdt halt in onder meer Indië en China en daarop speelt Ivan met zijn gerechten in. Je mag je verwachten aan een mix van humor, spanning, spektakel en lekker eten.”

Kostprijs voor die unieke beleving is 129 euro per persoon, aperitief en wijnen inbegrepen. Reserveren kan via www.ohrestaurant.be.