West-Vlaams gouverneur weigert filmopnames na incident met filmploeg 'Salamander': "Voetzolen stonden in muur gegraveerd"

05 februari 2018

20u39 1 De ambtswoning van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé mag niet langer gebruikt worden als locatie voor filmopnames. Dat heeft Decaluwé beslist nadat een filmploeg van ‘Salamander’ – de populaire reeks op Eén – verschillende afspraken aan hun laars lapte. “De voetzolen stonden in de muren en ook mijn privécollectie schilderijen en maquettes werden verplaatst. Er was heel wat schade”, zegt Decaluwé.

De ambtswoning op de Burg in Brugge is al jarenlang het decor voor diverse filmopnames. Naast ‘Salamander’ werden er ook al scènes voor ‘Aspe’ en ‘Albert I’ opgenomen. Dat is nu echter definitief verleden tijd na een slechte ervaring met de ploeg van Salamander.

“Het was niet de eerste keer dat er problemen opdoken met een filmploeg. Daarom mijn beslissing om geen enkele opname meer goed te keuren in de ambtswoning”, zegt Decaluwé. De opnames dateren uit de zomer van 2016. De schade, enkele duizenden euro aan schilder- en opkuiswerken, is ondertussen vergoed door de verzekering. Toch was het akkefietje de druppel die de emmer deed overlopen bij de gouverneur. Vanaf nu komen er geen filmploegen meer binnen.

De gouverneur is niet het enige slachtoffer van onachtzame filmploegen. Vorig jaar was er bijvoorbeeld ook schade in het kasteel van Beauvoorde, bij Veurne. Er was schade aan de plankenvloer, sierborden werden weggenomen en ook de herstellingen werden maar half uitgevoerd, zoals bekabeling. Er vonden onder meer opnames plaats voor de tiendelige reeks "De Bende van Jan de Lichte", de verfilming van het meesterwerk van Louis-Paul Boon.