West-Vlaams gouverneur pleit voor privébewaking rond voetbalstadions

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen wil niet dat de politie nog langer moet instaan voor de veiligheid rond voetbalstadions. Dat is te duur, zegt hij, en niet de taak van het korps. Decaluwé stelt voor om privéfirma's in te schakelen en de voetbalclubs mee te laten betalen. Maar dat zien de clubs niet zitten.

Politieagenten waken al jaar en dag over de veiligheid rond onze voetbalstadions. Maar dat kost de politiezones handenvol geld. Om een idee te geven: de politie-inzet voor alle thuiswedstrijden van Club Brugge kostte in 2015 meer dan twee miljoen.



Veel te veel, vindt gouverneur Decaluwé van West-Vlaanderen. Hij wil dat privé-beveiligingsfirma's die politietaken overnemen, en dat de clubs minstens een deel van die kosten zelf betalen. De gemeenten, die de politie financiert, zouden veel geld kunnen besparen.



Maar toch vinden zij de inzet van privé-firma's geen goed idee. De voetbalclubs hebben nu al eigen stewards in het stadion. VTM NIEUWS heeft verschillende clubs gevraagd of ze ook willen betalen voor de veiligheid buiten het stadion, maar niemand wou of kon officieel reageren. Tussen de regels is wel duidelijk dat ze dat niet zien zitten.