West-Vlaams gouverneur: “Kustburgemeesters moeten federale richtlijnen volgen”

07 mei 2020

22u26

Bron: Belga 14 De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé benadrukt dat alle kustburgemeesters de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad moeten volgen. Dat zegt hij donderdag in een reactie op uitspraken van verschillende kustburgemeesters. Zij beweren dat het verbod op tweedeverblijvers aan de kust niet te handhaven valt.

De kustburgemeesters hadden voorzien om tweedeverblijvers te verwelkomen aan de kust vanaf 18 mei. De Nationale Veiligheidsraad besliste echter om die beslissing uit te stellen tot ten vroegste 8 juni. Verschillende kustburgemeesters haalden ondertussen aan dat die regel niet meer valt te handhaven. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker riep zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. “Er wordt geen enkele controle meer gehouden vanaf 18 mei”, aldus Dedecker vandaag in de Kamer.

Nu al aankondigen dat er niet zal gecontroleerd worden of zelfs tweedeverblijvers oproepen om naar de kust te komen is ronduit onverantwoord West-Vlaams gouverneur Decaluwé

"Ongezien", zegt gouverneur Decaluwé. "We willen allemaal zo snel mogelijk uit deze crisis geraken. Daarom moet iedereen zich aan de federale regels houden." Dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen familiebezoeken en tweedeverblijvers ontkent de gouverneur niet. "Dat is zeker moeilijk en ik roep niet op tot een heksenjacht. Maar nu al aankondigen dat er niet zal gecontroleerd worden of zelfs tweedeverblijvers oproepen om naar de kust te komen is ronduit onverantwoord. Federale regels moeten door iedereen gevolgd worden, ook door kustburgemeesters.”

Indien nodig zal de gouverneur kunnen ingrijpen en hulp inroepen van de federale politie. "De lokale politiezones hebben tot nu toe goed de controles uitgevoerd en ik veronderstel dat ze gaan blijven doen.”

