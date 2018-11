Wespen in november: betekent de verlengde activiteit nog meer stekende insecten volgende zomer? Annick Wellens

05 november 2018

16u25 0 Tijdens de warme zomermaanden moesten we afrekenen met abnormaal veel wespen. En we zijn er nog steeds niet van verlost. Omdat wijzelf en wespen nog kunnen genieten van aangename temperaturen. Voorspelt het zachte najaar opnieuw een wespenplaag komende zomer?

Normaal gaan wespenkoninginnen rond deze tijd van het jaar al op zoek naar een plaatsje waar ze kunnen overwinteren. Darren (de mannelijke wespen) werksters en oude koninginnen van het huidige nest sterven. “Dat is de normale gang van zaken, maar in dit geval is er sprake van een langere activiteit”, legt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt uit.



Dat komt natuurlijk door de lange nazomer, de zachte temperaturen en vooral het gebrek aan vorst. Wespen alsook muggen zwermen nog rond waardoor je nog steeds gestoken kan worden.

Najaar en voorjaar zijn belangrijk

De verlengde activiteit van wespen kan eventueel meerdere koninginnen opleveren. Dat zou betekenen dat er ook meerdere wespennesten ontstaan in het voorjaar. Toch is het volgens Jens D’Haeseleer te vroeg om zulke conclusies te trekken: “De hoeveelheid wespen volgende zomer zal vooral afhankelijk zijn van het voorjaar.”

Doordat winters minder streng worden, is het al wel eens voorgekomen dat wespennesten ook in de winter actief bleven. Jens D’Haeseleer, onderzoeker bij Natuurpunt

“De koningin overwintert en begint doorgaans in april een nieuwe kolonie.” Als het in april extreem nat is met voldoende neerslag of –misschien minder realistisch- heel erg koud met temperaturen rond 0 graden kunnen veel koninginnen alsnog sterven. “Wespen beginnen vaak een nest ondergronds, in oude muizenhopen bijvoorbeeld. Bij hevige wolkenbreuken overstromen zulke nesten en kunnen de wespen niet meer ontsnappen. Maar ook nesten die boven de grond hangen kunnen bij stortbuien openscheuren.” Kortom, het voorjaar zal voor de komende wespenpopulatie een even grote rol spelen als dit najaar.

Winterse wespen

“Doordat winters minder streng worden, is het al wel eens voorgekomen dat wespennesten ook in de winter actief bleven. Maar dat gebeurde tot zover nog niet in België”, zegt D’Haeseleer nog. Hoe dan ook zal het een deugd zijn voor het milieu wanneer de vorst aanbreekt: “Ook vlinders en bijen zijn langer actief dan normaal. Het zal goed zijn als we de vier seizoenen gewoon kunnen beleven.”