Wervingsbrief van IS in gevangenis van Sint-Gillis was 'flauwe grap' EB

18u51

Bron: Belga 0 BELGA De gevangenis van Sint-Gillis. De wervingsbrief van IS die een gedetineerde van de gevangenis van Sint-Gillis heeft gekregen, blijkt een flauwe grap te zijn. Dat zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer. De brief kwam van binnen de gevangenis zelf.

Enkele kranten meldden het bestaan van de brief eerder deze week en het federaal parket opende een onderzoek. Volgens minister Geens heeft onderzoek door de veiligheids- en inlichtingendiensten echter al duidelijk gemaakt dat het om een grap ging. De brief kwam niet van buiten de gevangenis. De auteur van de brief stak de 'wervingsbrief' in een gebruikte enveloppe. De man die de brief kreeg was overigens niet gelinkt aan feiten van radicalisme, extremisme of terreur.