Werner en Amalia vinden in weide naast hun huis... een gedumpt paard Jelle Houwen

14 maart 2018

13u22

Werner Goes en Amalia Carpentier, een koppel uit de Korkentapstraat in Zande (Koekelare), hebben er ongevraagd een paard bij gekregen. Maandagavond werd in een weide naast hun huis, dat toebehoort aan de neef van Werner die een eind verderop woont, een paard gedumpt. Wie de eigenaar van het beest is, is onbekend.

“Tussen 21 en 22 uur maandagavond hoorden we plots heel wat kabaal uit de weide en hoorden we het dier grommen”, vertelt Amalia. “We gingen met verlichting kijken en zagen plots dat er een paard, eigenlijk een D pony, een tussenslag tussen paard en pony, werd gedumpt in de wei. Die weide is helemaal niet geschikt voor paarden. De afsluiting is te klein en ze is niet groot genoeg. We dachten eerst nog dat het een dier was dat uitgebroken was maar onze oproepen via sociale media leverden niets op."

"De politie kan voorlopig niets doen", zegt Amalia. "Het beest is op het eerste gezicht niet gechipt, maar dat is wel verplicht. Het is dus eigenlijk een illegaal paard." Vandaag komt er wel nog een dierenarts langs om te checken of het dier een chip draagt.

Extra financiële zorg

"Wie dumpt nu een paard?" vraagt Amalia zich af. "Allicht iemand die er niet meer de zorgen voor kon dragen, maar wij kunnen het ook niet houden. We hebben zelf al zes paarden en een extra paard is een extra financiële zorg."

Amalia en Werner beschikken niet over voldoende middelen om het paard te verzorgen. "We kunnen het paard zelfs geen onderdak geven", klinkt het. "En het mag ook niet gehecht raken aan onze paarden."

Het paard staat intussen al twee dagen in de weide, waar het rustig kan grazen. Maar nog voor het weekend moet het dier weg, want dan gaat het vriezen. "We hopen op een snelle oplossing en dat de eigenaar gevonden wordt. En als dat niet mogelijk is, dan hopen we dat iemand het paard wil opvangen en er zorg voor wil dragen.”

Als de dierenarts later vandaag vaststelt dat het paard geen chip draagt, dan moet een pleeggezin gezocht worden. Het paard moet ook medisch onderzocht worden. De volledige procedure kost zo’n 250 euro.