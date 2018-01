Werkweek begint zacht en meestal droog EB

22 januari 2018

12u55

Bron: Belga 0 Deze namiddag ontwikkelen er zich opklaringen vanaf het noordwesten, maar in het zuiden van het land valt er eerst nog regen bij tussenpozen. In Hoog-België blijft het zwaarbewolkt en grijs. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig uit noordwest, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het overwegend droog met steeds meer bewolking in het zuidoosten dan in het noordwesten. In Hoog-België blijft het zwaarbewolkt en mistig. De minima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 5 graden aan zee.

Morgen zijn er hier en daar nog wat opklaringen, maar wordt het vrij snel betrokken vanaf het westen, gevolgd door motregen en lichte regen die in de namiddag het oosten bereikt. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 12 graden in het westen van het land. De matige zuidwestelijke wind neemt wat toe in de loop van de dag en wordt vooral aan zee vrij krachtig.

Woensdag brengt een zuidwestelijke stroming zachte, vochtige lucht naar ons land. Het blijft overwegend betrokken en soms valt er wat motregen. De temperaturen stijgen naar 8 tot 13 graden. Hierbij staat er wel een vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit het zuidwesten. Rukwinden tussen 50 en 70 km/u zijn mogelijk. Aan het eind van de dag bereikt een intense regenzone de kust, die in de daaropvolgende nacht landinwaarts trekt.

Donderdag trekt de regenzone vanuit het centrum verder zuidoostwaarts. Achter de regenzone stroomt iets minder zachte lucht ons land binnen, waardoor de maxima in de voormiddag bereikt worden: we halen 6 tot 9 graden. In de namiddag verliezen we enkele graden. In de Ardennen regent het langdurig, elders wordt het na het overtrekken van de regenzone overwegend droog met enkele opklaringen. De wind is matig uit het zuidwesten.

