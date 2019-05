Werkten scholen en (sociale) media het succes van Vlaams Belang in de hand? Luc Beernaert

26 mei 2019

20u22 0 De klinkende verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Vlaams Belang stond dan misschien in de sterren - en de peilingen - geschreven, verklaringen voor het succes zijn niet eenduidig. Speelde N-VA, al hamerend op de migratiecrisis, het Vlaams Belang in de kaart? Laat de kiezer zijn keuze bepalen eerder door angst voor een migratiestroom dan door zijn portemonnee? En ook: is het cordon sanitaire nog houdbaar? We vroegen het aan socioloog Mark Elchardus en professor kerkelijk recht Rik Torfs.

Eén van de meest doorslaggevende verklaringen voor het succes van Vlaams Belang is dat de partij zich de voorbije jaren op het sociaal-economisch vlak linkser is gaan opstellen.

Elchardus: “Tom Van Grieken heeft dat veranderd, nadat duidelijk was geworden dat het kiespubliek van Vlaams Belang toch voor een groot deel bestaat uit mensen die sociaal-economisch kwetsbaar zijn en zich ook op dat vlak zorgen maken. In de voorbije campagne werd het anti-islamisme wat afgezwakt en kwam er meer focus op een zorgzaam, op bescherming gericht sociaal-economisch beleid.”

“Bij een deel van de bevolking leeft een gevoel van onveiligheid. Het idee ook dat het beleid onvoldoende onze verworvenheden verdedigt, bijvoorbeeld doordat het er niet in slaagt de illegale migratie een halt toe te roepen.”

Ik ben geen voorstander van het cordon. Ik vind wel dat partijen het recht hebben niet te regeren met extreme partijen zoals het Vlaams Belang of de Partij van de Arbeid. Maar het cordon zelf is nefast voor de democratie Rik Torfs

‘Iedereen tegen N-VA, een gevaarlijke strategie’

Dat N-VA zijn slogan ‘Kracht van verandering’ niet helemaal wist waar te maken als bewindspartij, heeft het Vlaams Belang wellicht geen windeieren gelegd. Elchardus: “Toch is dat relatief. In de campagnes hebben alle partijen zich tegen de N-VA gericht. Met in het achterhoofd de idee ‘met Vlaams Belang hoeven we geen rekening te houden, daarvoor hebben we het cordon’. Dat was een gevaarlijke, kortzichtige strategie. Het cordon zal misschien nog één keer standhouden, maar je kan 15% van de kiezers of meer niet blijven uitsluiten.”

Volgens Torfs zal het cordon, dat hij weliswaar ondemocratisch vindt, zeker op nationaal niveau gehandhaafd blijven. Torfs: “Tijdens debatten op de RTBf pleiten Franstalige politici er zelfs voor het cordon uit te breiden naar de N-VA, die ze niet fatsoenlijk genoeg vinden om samen mee te regeren. Ik ben geen voorstander van het cordon. Ik vind wel dat partijen het recht hebben niet te regeren met extreme partijen zoals het Vlaams Belang of de Partij van de Arbeid. Maar het cordon zelf is nefast voor de democratie.”

Verrechtsing als Europese trend

De focus van N-VA op migranten zou Vlaams Belang wind in de zeilen hebben gegeven, maar daar is Rik Torfs het niet mee eens. “Ik hoorde Luarette Onkelinx (PS, red.) dat net nog zeggen, maar de verrechtsing is een trend. Je ziet het ook in andere Europese landen, waar extreme partijen spijtig genoeg winst boeken. Wel is het zo dat mensen zich meer zorgen maken over asiel en migratie dan over het klimaat. Maar mensen laten zich makkelijk verleiden door partijen die niet mee regeren en dus grote beloftes kunnen doen.”

De media hebben gefaald in het duidelijk onderscheid maken tussen reguliere migratie, asiel en bescherming enerzijds en illegale migratie anderzijds Mark Elchardus

Vlaams Belang surft wel op een golf van onbegrip voor de moeizame aanpak van de illegale migratie. Elchardus: “Vlaanderen en België zijn op dat vlak gebonden aan internationale verdragen en Europese regelgeving. Maar de media dragen hier ook een grote verantwoordelijkheid. Die hebben constant begripsverwarring gezaaid door het label ‘vluchtelingen’ op illegale migranten te kleven, waardoor de burger het gevoel kreeg dat die illegalen recht hebben op asiel. Zo richtte een deel van de bevolking zich tegen de bescherming van het asielrecht. De media hebben gefaald in het duidelijk onderscheid maken tussen reguliere migratie, asiel en bescherming enerzijds en illegale migratie anderzijds.”

‘Intellectuele elite’

Ook Torfs ziet een rol van de media in de opmars van het Vlaams Belang. “Ik kan niet in het hoofd van de Vlaams Belang-kiezer kijken, maar ik denk en voel dat hun verzuchtingen - die weliswaar vrij sloganesk zijn - in de mainstream media niet vaak aan bod komen. Deze mensen maken zich minder zorgen om het klimaat dan over hun financiële situatie, asiel en migratie. Ze hebben het gevoel dat de thema’s van de intellectuele elite hun eigen besognes overstemmen in het publieke debat. Ze voelen zich vergeten en maken daardoor een radicale keuze.”

Dat hameren op het onderscheid tussen een ‘juiste’ en ‘verkeerde’ levenshouding in het onderwijs, heeft voor een revolte gezorgd. Mark Elchardus

Elchardus wijst ook met de vinger naar het onderwijs, waar hij vaststelt dat door de progressieve opstelling van leerkrachten bijvoorbeeld spijbelen voor het milieu als een goede zaak wordt bestempeld, en negatieve gevoelens jegens migranten als iets slecht. “Dat komt hard aan bij jongeren die zich vragen stellen rond migratie. Het plan van het gemeenschapsonderwijs om genuanceerd met uiteenlopende opinies om te gaan, heeft gefaald. Precies dat hameren op het onderscheid tussen een ‘juiste’ en ‘verkeerde’ levenshouding, heeft voor een revolte gezorgd.”

Ook de Pano-reportage over de ultrarechtse organisatie Schild en Vrienden van het latere Vlaams Belang-kopstuk Dries Van Langenhove heeft volgens Elchardus een averechts effect gehad. “De makers hadden gehoopt dat ze daarmee zouden aantonen dat zulke organisaties en hun denkbeelden fout zijn, maar verscheidene jongeren vroegen zich af waarom dit zo hard veroordeeld werd.”

Impact van sociale media

Die jongeren bleken ook vatbaar voor de campagne die Vlaams Belang hoofdzakelijk op sociale media voerde. Elchardus: “Het verschil in aanwezigheid op sociale media tussen Vlaams Belang en andere partijen was gigantisch groot. Vlaams Belang bespeelde deels uit noodzaak sociale media zoals Facebook, omdat ze in andere media minder aan bod komen. Blijkbaar heeft dat toch een effect gehad. Het succes van populistische partijen is niet los te zien van deze verschuiving van communicatiekanalen naar de sociale media. Vroeger, toen heel de maatschappij verzuild was, hadden partijen eigen communicatiekanalen, zoals kranten. Die rol werd gaandeweg overgenomen door de massamedia, en nu zien we een verschuiving naar de sociale media waar partijen meer vat hebben op hun communicatie.”

Angst of ongerustheid?

Heeft angst meegespeeld in het succes van Vlaams Belang? Angst voor het verlies van verworvenheden door het inadequaat aanpakken van de migratiecrisis? Torfs: “We moeten ons ervoor hoeden de drijfveer van de extreemrechtse kiezer als angst af te doen. Zo stel je mensen die het zogezegd niet juist aanvoelen tegenover de niet-angstigen die het beter zouden weten. In heel Europa is de migratiecrisis niet onder controle gehouden. De burger kan met een zekere mate van onzekerheid wel leven, tot hij ziet dat de politici het niet meer aankunnen. Noem dat ongerustheid, maar bestempel het niet als een tegenstelling tussen de minder moedige mensen en de stoere mensen. We mogen ons niet bezondigen aan een onderschatting van de gewone man.”

Zowel Torfs als Elchardus zien het cordon sanitaire deze keer nog standhouden. Maar dat het moeilijk wordt, daarover zijn ze het eens. Torfs: “Ik hoop dat de verzuchtingen duidelijk zijn en dat we komen tot een transparante, duidelijke en menselijke migratiepolitiek. Maar op federaal vlak is een linkse regering met een Vlaamse minderheidsinbreng gevaarlijk voor de toekomst van het land. Het kan niet dat de Belgische regering een andere kant opgaat dan de Vlaamse meerderheid.”