Werkt premier Michel aan doorstart met links? “Complete nonsens”, aldus zijn woordvoerder HAA

17 juli 2019

08u13

Bron: Belga 6 Dat premier Charles Michel zou werken aan een doorstart van zijn ontslagnemende regering met steun van de linkse oppositie is “complete nonsens”. Dat zegt de woordvoerder van de premier.

Premier Charles Michel wil het volgens De Tijd op een akkoord gooien met de linkse oppositie, zodat zijn minderheidsregering in lopende zaken beslissingen kan nemen in een aantal hoogdringende dossiers. Het gaat onder meer om de begroting voor 2020, de aanduiding van een nieuwe Eurocommissaris en van een vervanger voor premier Michel, wanneer die in december naar de Europese Raad verkast.

Maar daar klopt niets van, klinkt het in Wetstraat 16. De premier “ontkent met kracht de beweringen van De Tijd”, zegt zijn woordvoerder. “Hij concentreert zich volop op de lopende zaken. De ontslagnemende regering kan rekenen op 38 zetels in de Kamer. Het verhaal is complete nonsens.”