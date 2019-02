Werkstraf voor man die VRT bedreigde op Facebook na Mars tegen Marrakesh kg

28 februari 2019

10u37

Bron: Belga 2 Een man die na de Mars tegen Marrakesh bedreigingen had geuit aan het adres van de VRT, is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Tot driemaal toe had de man bedreigende boodschappen geplaatst op de Facebookpagina van de openbare omroep, waarin hij dreigde met een bomaanslag. De man gaf die feiten toe maar zei dat hij nooit de bedoeling had gehad een aanslag te plegen.

De Mars tegen Marrakesh lokte op 16 december zo'n 5.500 betogers naar het Schumanplein in Brussel. Na de Mars kwam het tot confrontaties met de politie. De extreemrechtse betogers gooiden met onder meer stenen, verkeersborden en hekken en vernielden enkele ruiten. De politie dreef de betogers uit elkaar met het waterkanon en veel traangas. Daarbij raakten vijf politieagenten gewond, en werd heel wat straatmeubilair vernield.



De man die donderdag terechtstond, had wel deelgenomen aan de Mars maar was bij de onlusten niet betrokken. Eenmaal thuis had hij wel boodschappen geplaatst op de Facebookpagina van de VRT. Daarin beloofde hij tot tweemaal toe een bompakket te sturen. In zijn derde bericht vroeg hij zich af waar de politie bleef omdat hij "binnen tien minuten naar de Reyerslaan zou vertrekken".

“Dwaasheid is geen misdrijf”

"Mijn cliënt had niet de bedoeling om een aanslag te plegen, hij zich laten meeslepen en heeft de gevolgen van zijn daad niet beseft", pleitte de verdediging vorige maand bij de behandeling.



"Dat de betrokkene niet echt van plan was om een aanslag te plegen, maakt weinig uit", oordeelde de rechtbank. "Dwaasheid is geen misdrijf maar het is ook geen verschoningsgrond of verzachtende omstandigheid.” De man werd uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 400 euro.

