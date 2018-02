Werkstraf voor man die dreigde met aanslag op Kinepolis Kortrijk, daags na terreur in Brussel en Zaventem EB

19 februari 2018

13u34

Bron: Belga 0 Een 26-jarige man heeft een werkstraf van 125 uur gekregen omdat hij in de Kinepolis van Kortrijk met een aanslag had gedreigd. De correctionele rechtbank van Kortrijk sprak die straf vandaag uit.

Daags na de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 ging de beklaagde S.A. met zijn vriendin naar een film in de Kinepolis van Kortrijk. Tijdens de film ging S. even naar buiten. Toen hij weer binnenkwam, koos hij een andere plaats in de zaal. De jongen die naast hem zat, voelde zich wat ongemakkelijk en schoof op. Beklaagde volgde zijn voorbeeld. Vervolgens zou hij gedreigd hebben met een aanslag.

Zijn advocaat zei dat de jongeman geen slechte bedoelingen had. De rechtbank gaf S.A. toch een straf en legde hem een werkstraf op van 125 uur. Als hij die niet uitvoert wacht hem een vervangende gevangenisstraf.