Werkstraf en celstraf met uitstel voor geweld op homokoppel in Gent TMA

12 december 2018

09u51

Bron: Belga 2 Een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw die beschuldigd werden van geweld op een homokoppel in Gent in augustus vorig jaar, zijn veroordeeld tot respectievelijk een werkstraf van 100 uur en een celstraf van 12 maanden met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden omwille van de seksuele geaardheid van de slachtoffers, werd niet aanvaard.

De beelden gingen heel Vlaanderen rond, in augustus vorig jaar. Een foto van Mauro Padovani (47) en zijn man Thomas (60), een Italiaans-Amerikaans homokoppel dat in Gent toegetakeld was door hun bovenburen. Geduwd en geslagen met een stuurslot. Blauwe plekken, een diepe snee, gebroken wervels. ‘Homohaat’, was hun oordeel.

Vooral de buurvrouw zou het homokoppel al jarenlang terroriseren en fysiek aanvallen. Tijdens de behandeling bleek dat ze niet aan haar proefstuk toe was. Eerder lag ze ook al in de clinch met een ander homokoppel. Nog een slachtoffer, een transgender, kwam twee weken geleden getuigen op de rechtbank. “Anderhalf jaar hebben ze ons geterroriseerd”, klonk het. “Wat ze allemaal zeiden? ‘Ik ga je dochter laten verkrachten, vuile travestiet’, ‘Manwijf, ik ga uw leven een nachtmerrie maken, ik ga u in elkaar laten slaan door vrienden, echte gaybashers’, of ‘Ik ga je maag eruit snijden’. Dat laatste zei de vrouw terwijl ze in gang stond met vleesmes.”

Ook het openbaar ministerie stelde dat er sprake was van homohaat. De aanklager vroeg twee jaar cel voor de Kroatische vrouw, die al eerder veroordeeld werd tot een werkstraf voor slagen en verwondingen. Voor haar Bulgaarse vriend werd achttien maanden cel gevorderd. De maximumcelstraf voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid bedraagt normaal twee jaar, maar indien de rechtbank het homofobe karakter van de feiten aanvaardde, kon het dubbele worden opgelegd.

Maar van homohaat was er volgens haar advocaat nooit sprake en kaderen de conflicten in burenruzies. Ook de drie rechters volgen die mening.