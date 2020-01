Werknemers VRT staken op 27 januari na ontslag CEO LH

20 januari 2020

18u08

Bron: Belga 114 De werknemers van de VRT gaan staken op maandag 27 januari uit onvrede om het ontslag van CEO Paul Lembrechts, die vandaag opzij geschoven werd . De vakbonden beraden zich nog over hoe de staking zal verlopen. Mogelijk komen er op televisie alleen alternatieve programma’s en op de radio’s alleen muziek. Dat bevestigt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT.

De Vlaamse regering ontsloeg deze ochtend Lembrechts. De beslissing volgde na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld.

Onaanvaardbaar

Het vakbondsfront bij de VRT meldde eerder vandaag al dat het ontslag van Lembrechts onaanvaardbaar is. “Lembrechts heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen”, klonk het. “De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar, zeker nu de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst op het punt staan te beginnen.”

Deze namiddag hielden personeel en vakbonden al een walk-out uit protest “tegen de onaanvaardbare manier waarop de VRT behandeld wordt door deze Vlaamse Regering”. “Een CEO die tegen de besparingen is, wordt zonder enige inspraak afgezet, terwijl de impasse rond een andere directeur blijft bestaan. De VRT-vakbonden en het personeel blijven actie voeren tegen elke poging om de openbare omroep te verzwakken”, schreef ACOD-VRT op Facebook.

24-urenstaking

Om hun onvrede meer kracht bij te zetten, houdt het personeel van de VRT op maandag 27 januari vanaf middernacht een 24-urenstaking. “We hebben alle leden en al het personeel opgeroepen om deel te nemen aan de staking”, zegt Descheemaeker.

De bonden beraden zich nog over de impact van de staking. “We hebben ook onze verantwoordelijkheid tegenover de kijkers en de luisteraars”, benadrukt Descheemaeker. Mogelijk komen er op televisie alleen alternatieve programma’s en op de radio’s alleen muziek.

Op maandag 27 januari vindt ook de eerste vergadering plaats van de nieuw samengestelde raad van bestuur. Leo Hellemans, de nieuwe interim-CEO, moet op korte termijn een voorstel doen om het directiecollege coherent te laten functioneren en nagaan of en hoe Claes hierin geïntegreerd kan worden. Tot op dat ogenblik blijft Claes tijdelijk verder vrijgesteld van dienst. Dat heeft Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, vanavond gezegd.