Werknemers Van Hool leggen om de beurt werk neer voor loonopslag kg

18 februari 2019

11u24

Bron: Belga 0 Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt zullen de werknemers de hele week afwisselend staken. De arbeiders legden vorige dinsdag het werk neer omdat de directie één afdeling opslag wou geven. Die beslissing werd enkele dagen later weer ingetrokken, maar de vakbonden willen blijven actievoeren tot er kan gesproken worden over loonopslag voor alle medewerkers.

Vorige week dinsdag legden arbeiders bij de constructeur het werk neer, nadat bekend was geraakt dat de dienst na verkoop een opslag van 1 euro per uur zou krijgen. Die beslissing werd weer ingetrokken, maar toont volgens de vakbonden aan dat er wel degelijk geld is voor meer loon.



"Het is niet meer geloofwaardig als de directie beweert dat er geen ruimte is voor opslag", zegt Hans Verreth van de christelijke vakbond ACV.



Vandaag wordt er dan ook voor de vijfde dag gestaakt. "We hebben iedereen wel opgeroepen om naar het bedrijf te komen, zodat we vandaag alle werknemers kunnen informeren over de stand van zaken", zegt Verreth. "Het is de bedoeling dat deze week elke dag acht van de in totaal veertig afdelingen niet komen werken. Zo staakt iedereen één dag." De komende dagen zal met andere woorden telkens vier vijfde van de in totaal 2.900 arbeiders aan het werk zijn.

Loonopslag

De directie en personeelsdienst bij Van Hool zitten vanochtend samen om de volgende stappen te bespreken. "Wij hebben nog geen officiële bevestiging van nieuwe stakingsacties ontvangen", zegt woordvoerder Dirk Snauwaert.



Volgens de vakbonden stuurde de directie vorige week een mail naar de werknemers, om aan te geven dat er wel degelijk inspanningen worden gedaan. Zo zou een jaarbonus die vorig jaar aan iedereen werd gegeven, ook dit jaar toegekend worden. "Maar wij willen structurele loonopslag", zegt Verreth. De vakbonden verwachten toenadering van de directie met een nieuw voorstel, zodat het overleg weer kan opgestart worden.