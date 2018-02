Werknemers starten petitie om topman Bernard Gustin te houden ep

02 februari 2018

21u38

Bron: Belga 3 Werknemers van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hebben vandaag een petitie opgestart waarin ze hun steun uitspreken voor topman Bernard Gustin. Dat deden ze nadat verschillende media hadden geschreven dat zijn positie, samen met die van financieel directeur Jan De Raeymaeker, in gevaar is.

Bij Brussels Airlines bevestigen ze alleen dat er maandag in Frankfurt een raad van bestuur gepland is van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines die volledig in handen is van Lufthansa. Op de agenda van die raad van bestuur zouden de namen van de beide toplui figureren, maar dat wordt officieel niet bevestigd.

De krantenberichten hebben in elk geval voor nog meer zenuwachtigheid gezorgd bij het personeel, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. Het was al onrustig bij het bedrijf: piloten voeren al een aantal dagen stiptheidsacties. En een mogelijk ontslag van Gustin en De Raeymaeker heeft de sfeer uiteraard niet verbeterd.

Werknemers hebben nu een petitie opgestart, getiteld 'Lufthansa: keep Bernard Gustin as Brussels Airlines CEO'. Ze vrezen dat een vertrek van Gustin het einde zou betekenen van diens hybride model, een mix van prijsklassen en korte- en langeafstandsvluchten waarmee Brussels Airlines succesvol de strijd aanging met onder meer Ryanair en Vueling op Zaventem.

Eurowings

Lufthansa zou eerder de integratie van Brussels Airlines in lagekostendochter Eurowings willen doordrukken en ondersteunende diensten zoals marketing naar de Eurowings-hoofdzetel verhuizen, schreef De Tijd vandaag.

SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines, is sinds begin vorig jaar volledig in handen van Lufthansa. Tot eind 2017 hadden de vier Belgische bestuurders een vetorecht, maar dat is nu vervallen. Dat betekent dat de vijf Duitse bestuurders met een eenvoudige meerderheid hun wil kunnen doordrukken, als ze dat willen.

Bernard Gustin, geboren in 1968, is sinds de begindagen betrokken bij Brussels Airlines. Als consultant bij Arthur D. Little werkte hij het businessplan voor de nieuwe maatschappij (toen nog SN Brussels Airlines) uit, in de nasleep van het faillissement van Sabena eind 2001.

Gustin begeleidde ook SNBA en Virgin Express bij hun fusie, waaruit in 2007 Brussels Airlines ontstond. De Brusselaar werd toen co-CEO, samen met Michel Meyfroidt. Op dat moment startten ook gesprekken met Lufthansa, dat in september 2008 aankondigde een belang van 45 procent te nemen in de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Zware verliezen

Sinds 2012 staat Gustin alleen aan het roer van Brussels Airlines. Hij stuurde de maatschappij door de crisisperiode 2011-2014 waarin zware verliezen werden geleden, en slaagde er met zijn hybride model in om in 2015 weer winstgevend te worden. Het signaal voor Lufthansa om zijn optie op de overige aandelen van SN Airholding uit te voeren: sinds 9 januari 2017 zijn de Duitsers 100 procent eigenaar van de holding boven Brussels Airlines.

Jan De Raeymaeker is sinds maart 2012 financieel directeur van Brussels Airlines.