Werknemers Proximus houden actie om Leroy te steunen, vakbonden minimaliseren: “Vooral managers die buiten stonden” ADN

19 september 2019

17u27

Bron: Belga 4 Bij Proximus hebben zo’n 400 mensen vanmiddag een actie gehouden om CEO Dominique Leroy te bedanken. De vakbonden minimaliseren de actie en klagen over de houding van de directie in de lopende bemiddeling.

Op de voorlaatste dag van Leroy bij Proximus vormde een groep werknemers op het plein voor de Proximus-torens aan het Brusselse Noordstation een hart. Daarbij hielden ze de letters "Thank you" omhoog. Het zou gaan om een spontane actie die gegroeid is bij het personeel. Leroy kwam kijken en reageerde geëmotioneerd.

De vakbonden deden niet mee aan de actie, maar rolden ernaast wel een spandoek uit tegen het herstructureringsplan bij het telecombedrijf. "Ik heb begrip dat sommige werknemers mevrouw Leroy willen bedanken, maar het ging over circa 200 mensen op de 6.000 in de torens", zegt Bart Neyens van ACOD. Op een foto die circuleert, staan ongeveer 400 mensen. De vakbond vermoedt dat vooral managers deelnamen. “Het waren vooral managers die buiten stonden.”



De vakbondsman laat ook zijn ongenoegen blijken over de lopende bemiddeling. Er zou nog niet over de inhoud gesproken zijn, en de directie zou zich ook niet aan de afspraken houden. “Ik heb niet het gevoel dat ze het ernstig nemen”, zegt Neyens.

Bovendien zou morgen normaal een delegatie van het Nederlandse KPN een bezoek brengen aan een logistiek centrum van Proximus. Volgens Neyens werd dat bezoek pas afgezegd na druk van de vakbonden. Bij Proximus valt te horen dat het bezoek al maanden geleden gepland was en ook niet ongebruikelijk is in de sector. In het licht van de gebeurtenissen van de voorbije weken is het bezoek geannuleerd, maar een woordvoerder ontkent dat dat gebeurde onder druk van de vakbonden.

#dtv is dat dan een spontane werkonderbreking van het management ? Twee maten twee gewichten, sociale strijd Bart Neyens(@ BartNeyens) link

💔Un petit détail fait tache dans la photo de #Proximus: une banderole du front commun syndical sur laquelle on peut lire "Shift to digital. Non aux licenciements secs" (à propos du plan qui pourrait coûter leur emploi à 1900 personnes) https://t.co/Bp0OF1kreo #Leroy #KPN pic.twitter.com/3ubl83ZVDE François Remy(@ francois_remy) link