Werknemers Proximus houden actie om Leroy te steunen, vakbonden minimaliseren: “Vooral managers die buiten stonden” ADN

19 september 2019

17u27

Bron: Belga 0 Een groep Proximus-werknemers heeft vanmiddag een actie gehouden om CEO Dominique Leroy te bedanken. De vakbonden minimaliseren de actie en klagen over de houding van de directie in de lopende bemiddeling.

Op de voorlaatste dag van Leroy bij Proximus vormde een groep werknemers op het plein voor de Proximus-torens aan het Brusselse Noordstation een hart. Daarbij hielden ze de letters "Thank you" omhoog. Het zou gaan om een spontane actie die gegroeid is bij het personeel. Leroy kwam kijken en reageerde geëmotioneerd.

De vakbonden deden niet mee aan de actie, maar rolden ernaast wel een spandoek uit tegen het herstructureringsplan bij het telecombedrijf. "Ik heb begrip dat sommige werknemers mevrouw Leroy willen bedanken, maar het ging over circa 200 mensen op de 6.000 in de torens", zegt Bart Neyens van ACOD. “Het waren vooral managers die buiten stonden.”



De vakbondsman laat ook zijn ongenoegen blijken over de lopende bemiddeling. Er zou nog niet over de inhoud gesproken zijn, en de directie zou zich ook niet aan de afspraken houden. “Ik heb niet het gevoel dat ze het ernstig nemen”, zegt Neyens.

#dtv is dat dan een spontane werkonderbreking van het management ? Twee maten twee gewichten, sociale strijd Bart Neyens(@ BartNeyens) link