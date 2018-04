Werknemers kamperen voor bedrijf om als eerste ontslag te krijgen mvdb

24 april 2018

06u20

Bron: Gazet van Antwerpen 4 Bij Philips Lightning in Turnhout hebben de voorbije dagen personeelsleden voor de bedrijfspoort gekampeerd zodat ze zeker deel zouden uitmaken van de aangekondigde afvloeiingen. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

De directie kondigde vorig jaar aan dat de onderneming in Turnhout moest afslanken. 49 arbeiders en 29 bedienden, tien procent van het personeelsbestand, moet vertrekken. Gisteren startte de intekenperiode voor vrijwillig vertrek. Zowat dertien werknemers brachten zondag de nacht door aan de poort om erbij te zijn. De eerste kampeerde al sinds donderdag. Enkelen hadden al ander werk gevonden en wilden daarom zeker kunnen vertrekken.

Philips wil alleen kwijt dat het door de investeringen in loopbaanbegeleiding en -training goed nieuws is dat mensen bewust "een positieve keuze in hun loopbaan" maken.