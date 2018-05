Werknemers Inter-Beton staken tegen hoge werkdruk: alle betoncentrales in ons land dicht volgens vakbond KVDS

18 mei 2018

09u04

Bron: Belga 0 Het personeel van Inter-Beton - dat stortklaar beton produceert - heeft vandaag het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Volgens socialistische vakbondsman Jan Staal zouden alle betoncentrales in België - meer dan 30 - dicht zijn. Dinsdag volgt er overleg met de directie.

"Het conflict draait rond werkdruk, veiligheid en de balans met het privéleven", aldus Staal. "De chauffeurs willen gerust eens overuren doen, maar de uitzondering is bij Inter-Beton de regel geworden. Dat leidt tot werkdagen van soms 14 à 15 uur."

Waarschuwingsstaking

In de centrale van Genk was er vorig jaar al een waarschuwingsstaking. "Er werden toen veel beloftes gedaan, maar uiteindelijk is er weinig veranderd", zegt de vakbondsman. Daarom wordt nu in heel het land een dag het werk neergelegd, in gemeenschappelijk vakbondsfront.

De chauffeurs zijn ook ontevreden over een nieuw dispatchingsysteem, dat zou leiden tot onlogische rittenverdeling en wachttijden.

Dinsdag is overleg gepland met de directie. De mensen zullen dan weer aan het werk gaan. Vanochtend was bij de directie niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor commentaar.