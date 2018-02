Werknemers getuigen over wat er allemaal mis loopt bij spoorwegen: "Het lijkt hier wel een dictatuur" ep

21 februari 2018

Bron: Belga 13 Het reportagemagazine 'Pano' van de VRT zendt vanavond een ontluisterende reportage uit over de werking van de Belgische spoorwegen. Uit talloze anonieme getuigenissen blijkt dat er nog veel spaak loopt bij de spoorwegen. "Ik heb nog altijd het gevoel dat het een oud bedrijf is waar de dingen heel traag veranderen", luidt het bij een anonieme getuige.

Het initiatief kwam volgens de reportagemakers van Infrabel, de spoorinfrastructuurbeheerder. "We mochten een grote reportage maken over de Belgische spoorwegen, met een unieke blik achter de schermen", zegt reportagemaker Wim Van den Eynde. "We mochten zelfs kritisch zijn en praten met het personeel. Maar Infrabel wilde die contacten met het personeel zelf controleren."

Té rooskleurig

De unieke blik achter de schermen is volgens de reportagemakers echter een verhaal dat veel te rooskleurig is en eufemistische mooi wordt voorgesteld. "We zijn zelf met het personeel gaan praten. We hebben veel mensen aan het praten gekregen, maar slechts enkelen durfden echt hun verhaal te doen en dan alleen anoniem."

Praten is verboden

Uit de reportage van 'Pano' blijkt dat er veel mis loopt bij de spoorwegen: werknemers durven niet te praten, ze hangen een minder fraai beeld op van de NMBS, er wordt niet geluisterd naar de werknemers, nieuwe technologie is verouderd en ondanks de splitsing van het spoorbedrijf in Infrabel en NMBS rijden de treinen niet stipter. "We mogen totaal niet met de pers praten. Als ze dat te weten komen dan worden wij geviseerd. Het is een beetje een dictatuur bij ons", luidt een anonieme getuigenis.

