Werknemers Febelco in staking omdat ze niet vroeger mogen stoppen om Kerstmis te vieren

24 december 2019

Bron: Belga 152 Bij Febelco, een groothandelaar in geneesmiddelen, is deze ochtend een staking uitgebroken. Het personeel is ontevreden over de werkregeling voor de feestdagen. De vakbonden en de directie van Febelco, een groothandelaar in geneesmiddelen, hebben intussen een protocolakkoord bereikt over de werkregeling voor de feestdagen. Daarmee is een nieuwe stakingsactie op 31 december afgewend. Dat melden de vakbonden en de informatie is ook bevestigd door de directie van het bedrijf.

ACV Puls stelt dat in de vestiging in Zolder alvast 230 van de 240 werknemers het werk hebben neergelegd. Febelco telt in totaal negen vestigingen. Hoewel de staking van vandaag een nationale actie was, werd die enkel in Zolder massaal opgevolgd door het personeel. “Op andere plaatsen is de actie inderdaad veel minder tot niet opgevolgd, omdat daar al betere regelingen waren getroffen voor de feestdagen”, zegt vakbondsman Sven Robbrecht.

Concreet vragen de bonden dat de werknemers met kerstavond en oudejaarsavond om 17.30 uur naar huis kunnen gaan. “De staking komt er nadat er vorige week bij de FOD Werk een mislukte verzoeningsvergadering daarover plaatsvond”, zegt Elien Broeckhove van ACV Puls. “Maar we hadden het onderwerp een jaar geleden al op de agenda geplaatst. We vragen dat onze werknemers twee keer per jaar, tijdens de feestdagen, op een behoorlijk uur thuis kunnen zijn. Maar onze eisen zijn altijd weggelachen door de werkgever.”

De vakbonden hadden voor de actie een stakingsaanzegging op nationaal niveau ingediend. De apotheken werden vooraf ingelicht.

Nieuwe staking op oudejaar afgewend

“De staking heeft ertoe geleid dat er een oplossing is gevonden op oudejaarsavond”, zegt Sven Robbrecht van de vakbond BBTK-ABVV. Zo werd afgesproken dat de avondronde van de chauffeurs in Zolder op 31 december wordt afgeschaft. Er zal dan enkel een ochtend- en middagronde plaatsvinden. “En we hebben ook afspraken gemaakt over het toekomstig sociaal overleg dat in Zolder en over alle vestigingen zal plaatsvinden”, zegt Robbrecht nog. “De staking van 31 december is daarmee van de baan, maar de actie van vandaag wordt wel nog voortgezet.”

Ook CEO Eric Van Nueten van Febelco bevestigt dat werd overeengekomen om de avondronde vanuit de vestiging in Zolder volgende week dinsdag te schrappen. “We hadden sowieso al getracht om het aantal avondrondes op de feestdagen dit jaar tot een minimum te herleiden, en vanaf 2020 af te schaffen. Maar in Zolder zal die laatste ronde dus nu al niet meer gereden worden.”