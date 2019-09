Werknemers De Lijn mogen officieel “offline" gaan na de werkuren kg

09 september 2019

20u55

Bron: Belga 0 In het ontwerp van sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers bij De Lijn hebben afgesloten, is ook het principe opgenomen dat werknemers recht op deconnectie hebben. Ze mogen dus offline zijn en moeten niet verplicht antwoorden op mails of WhatsApp-berichten.

Het gaat om een intentieverklaring die nog goedkeuring moet krijgen van de achterban van de sociale partners. "Maar we willen het beleid dat we al hebben bij De Lijn nog meer gewicht geven door het in een CAO op te nemen", aldus De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken.



Dat intern beleid bepaalt dat mensen niet verplicht online hoeven te zijn. "Dat is afhankelijk van hun eigen inschatting en van de interne werking bij De Lijn. Er zijn nu eenmaal permanenties waarbij mensen bereikbaar moeten zijn", legt Van de Vreken uit.

Recht op overleg

Volgens Sandra Vercammen, algemeen coördinator voor kaderpersoneel bij vakbond ACV, is De Lijn daarmee één van de weinige bedrijven in ons land die het recht op deconnectie - het niet beschikbaar hoeven te zijn voor mails of andere berichten na de werkuren - hebben geregeld. Onder meer Belfius, Lidl en Colruyt maakten daar wel al afspraken over. "De wet voorziet dat werknemers het recht hebben tot sociaal overleg over deconnectie", aldus Vercammen. "Dat gaat niet zo ver als in Frankrijk, waar werknemers recht op deconnectie hebben".