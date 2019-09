Werknemers banksector krijgen eenmalige premie van 200 euro netto ttr

30 september 2019

17u50

Bron: belga 1 Er is een sectorakoord binnen het paritair comité 310, waaronder bijna 51.000 werknemers uit de banksector vallen. Zij hebben voor de periode 2019-2020 recht op een eenmalige premie van 200 euro netto. In vakbondskringen is men teleurgesteld over de magere koopkrachtstijging, "maar beter een sectorakkoord dan helemaal geen akkoord", luidt het. Een ander opvallend element is "het recht op deconnectie", waarbij werknemers buiten hun diensturen dus niet ingelogd moeten zijn.

Het akkoord werd vandaag onderschreven door werkgeversfederatie Febelfin en de drie vakbonden (ACLVB, ABVV en ACV Puls). Het Franstalige CNE beraadt zich op 8 oktober, maar kan het akkoord niet meer tegenhouden. Het is dus definitief.



In het sectorakkoord, dat de invulling is van het IPA voor de periode 2019-2020, is voorzien in een eenmalige premie van 200 euro netto. Vakbonden en directie moeten op bedrijfsniveau bepalen onder welke vorm die wordt uitgekeerd. Als men er na drie maanden niet uitgeraakt, wordt de premie automatisch omgezet in een brutobedrag van 300 euro. De laagste barema's, categorie 1 en 2, worden daarnaast verhoogd met 1,1 procent. Maar dit zou slechts over een beperkt aantal mensen gaan.

“Ondermaats”

"Qua koopkracht vinden we het akkoord dan ook ondermaats", verklaarde Elke Maes van de christelijke vakbond. Maar ze herinnert eraan dat de onderhandelingen erg moeizaam verliepen. "We waren nochtans bereid om onze eis van recurrente opslag te laten vallen, maar hoopten dan wel op een hoger eenmalig bedrag (...) We hebben er het beste uitgehaald. Het is ook erg belangrijk dat we een sectorakkoord konden afsluiten."

Andere elementen uit het akkoord zijn een extra opleidingsdag vanaf 2020, het recht op deconnectie en het afsluiten - tegen uiterlijk eind volgend jaar - van een beleid rond telewerk. "Vooral de kleinere banken hinken daar achterop", aldus Maes. Ook de cao landingsbaan (die recht geeft op tijdskrediet vanaf 55 jaar, red.) werd verlengd.