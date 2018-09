Werknemer Agentschap Wegen en Verkeer gooit stenen van brug E313 om meer volk op de bus te krijgen mvdb

21 september 2018

16u14

Bron: Belga 4 Een dertiger uit Antwerpen stond vandaag voor de rechtbank in Turnhout terecht voor het meermaals gooien van stenen van op een brug naar beneden op de E313-snelweg. Opmerkelijk: De man is een voormalige werknemer van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer riskeert hij een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

De feiten deden zich voor van februari 2016 tot eind december 2016, steeds 's nachts en altijd van op dezelfde snelwegbrug in Geel. Eind december 2016 werd de man op heterdaad betrapt nadat hij voor de vijfde nacht op rij stenen naar beneden had gegooid. Hij was vlakbij de brug en droeg handschoenen met steengruis op.

Hij deed dit om meer mensen aan te sporen gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer Openbaar aanklager

Heterdaad

Hij gaf de feiten toe en verklaarde dat hij dit deed om meer mensen aan te sporen gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer, sprak de aanklager. Volgens het openbaar ministerie had de man al veertien keer toegeslagen toen hij op 28 december 2016 op heterdaad werd betrapt door de politie.



"Verscheidene auto's raakten beschadigd door tegen het steenpuin te rijden. Hij gooide naar eigen zeggen niet wanneer auto's in de buurt waren. Maar dan nog hadden er effectief doden kunnen vallen. Zeker als verkeerskundige moet je weten wat de gevolgen kunnen zijn wanneer een auto aan hoge snelheid tegen een betonblok rijdt."



De beklaagde geeft toe dat hij tussen juni 2016 en december 2016 stenen naar beneden heeft gegooid. De feiten van februari 2016 tot mei 2016 ontkent hij. "Hij wil zijn verantwoordelijk opnemen voor wat hij gedaan heeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij een blanco cheque moet geven aan iedereen die de maanden voordien tegen steenpuin is gereden", vertelt zijn raadsman Bart Herman. De rechter doet een uitspraak op 19 oktober.