Werkloze (62) die in het zwart bijkluste als taxichauffeur verdiende 5.000 euro per maand HR

14 juni 2018

19u08

Bron: La Meuse 29 Een man (62) uit Luik die naast zijn werkloosheidsuitkering in het zwart bijkluste als taxichauffeur, verdiende maandelijks zo'n 5.000 euro. Dat verklaarde hij toen hij betrapt werd. Hij had zich gespecialiseerd in korte ritjes, waar officiële taxichauffeurs geen interesse in hadden.

De man werd op 21 oktober 2016 rond elf uur 's avonds door de politie tegengehouden voor een controle. Hij was uitgerust met drie gsm's, een GPS en een Coyote om eventuele controles te omzeilen. Hij had ook een grote hoeveelheid geld bij, zowel in biljetten als kleingeld. Terwijl de agenten hem aan het ondervragen waren, bleven zijn drie gsm's voortdurend rinkelen. De man gaf al snel toe dat hij op een illegale manier geld verdiende als taxichauffeur.

Hij bleek daar al mee begonnen in 2014, en zijn cliënteel was gestaag gegroeid. Bovendien werkte hij samen met officiële taxichauffeurs. Zij speelden hem 'korte ritjes' door, die voor hen niet interessant genoeg waren. Tijdens een huiszoeking werd meer dan 20.000 euro gevonden. Tijdens een gesprek met de Onem, de Waalse tegenhanger van de RVA, legde hij uit dat hij zeven dagen per week werkte, telkens tussen 17 en 4 uur. Dat leverde hem een maandloon van 5.000 euro op.

Omdat de zestiger goed meewerkte met het gerecht, was de rechter nog mild. Hij kreeg een werkstraf van 80 uur en moet 31.739 euro aan niet-betaalde sociale bijdragen ophoesten.