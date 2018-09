Werkloosheidsuitgaven daalden, pensioensuitgaven stegen maar sociale zekerheid sloot vorig jaar af met positief saldo

20 september 2018

De sociale zekerheid sloot vorig jaar het begrotingsjaar af met een voorlopig saldo van 943,3 miljoen euro. Dat zegt het Rekenhof in zijn jaarboek over de sociale zekerheid. Het jaar daarvoor was er een negatief saldo van bijna een miljard.