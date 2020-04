Werkloosheid stijgt in Wallonië door coronacrisis Belga

02 april 2020

15u58 0 Na maanden van daling is het aantal werkzoekenden in Wallonië in maart opnieuw gestegen. De Waalse arbeidsbemiddelaar Forem wijt de stijging onder meer aan de coronacrisis.

Wallonië telde eind vorige maand 203.341 werkloze werkzoekenden. Dat zijn er 1,3 procent meer dan in februari en 1,4 procent meer dan een jaar geleden. "Deze stijging is verbonden met de coronacrisis en de bijhorende afkoeling van de economische activiteit", zegt de Forem.

Vooral bij de groep jonger dan 25 jaar en de recentelijk werklozen, is de gezondheidscrisis voelbaar. Deze groepen zijn het gevoeligst aan een dalende economie.

Vlaanderen

Eerder op de dag raakte al bekend dat de Vlaamse werkloosheid in maart voor het eerst sinds augustus 2015 gestegen is. Reden is - niet verrassend - de coronacrisis, al zijn de vele tijdelijk werklozen niet in de cijfers opgenomen. Eind maart 2020 telde Vlaanderen 186.265 niet-werkende werkzoekenden, een stijging met 1,3 procent in vergelijking met maart vorig jaar.

De impact op de Brusselse werkloosheidscijfers is voorlopig beperkt. Er is nog een daling van 1,1 procent op jaarbasis, aldus arbeidsbemiddelaar Actiris. De coronacrisis is er vooral zichtbaar in de tijdelijke werkloosheid. Ook daalde het aantal vacatures met bijna een kwart.

