Werkloosheid in Vlaanderen opnieuw gedaald bij diverse leeftijdsgroepen TTR

03 januari 2019

16u23

Bron: belga 0 De Vlaamse werkloosheid daalt sinds augustus 2015 onafgebroken en die tendens zette zich ook in december voort. Eind vorig jaar telde Vlaanderen 186.807 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 15.959 of 7,9 procent minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheidsgraad kwam daarmee uit op 6,1 procent, meldt Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters.

De daling zette zich door in de verschillende leeftijdsgroepen. Zo nam de jeugdwerkloosheid af met 8,4 procent, terwijl de werkloosheid bij de 25 tot 50-jarigen met 10,5 procent naar beneden dook. De daling was met 2,9 procent het minst afgetekend bij het aantal werkzoekende 50-plussers. Dat komt doordat werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt en het aantal werkzoekende 60-plussers daarom is gegroeid met 27,7 procent.

Kijken we echter enkel naar de 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen, dan kromp de werkloosheid daarentegen met respectievelijk 11,6 procent en 13,1 procent.



Onderverdeeld volgens geslacht bedroeg de werkloosheidsgraad bij de mannen 6,2 procent en bij de vrouwen 6 procent. Dezelfde dalende beweging is er overigens ook voor elk opleidingsniveau en bij elke werkloosheidsduur.

Werkloosheid in Brussel op laagste niveau sinds 1992

De Brusselse werkloosheid stond eind 2018 op het laagste niveau sinds 1992, meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

Op 31 december telde het Brusselse Gewest 88.317 werkzoekenden, een daling met 2.774 mensen of 3 procent ten opzichte van het jaar voordien. Vergeleken met december 2014 gaat het zelfs om een duik met 18,2 procent. De werkloosheidsgraad komt daarmee uit op 15,7 procent. Voor een decembermaand is dat het laagste cijfer sinds 1992, toen de werkloosheidsgraad afklokte op 15,1 procent.

Wallonië telde eind december 2018 op zijn beurt 208.367 niet-werkende werkzoekenden, een daling met 1,5 procent of 3.071 personen ten opzichte van de decembermaand in 2017. De werkloosheidsgraad kwam volgens de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem uit op 13,2 procent, nagenoeg evenveel als eind 2017 toen die 13,4 procent bedroeg.