Werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen

TTR

05 november 2018

16u29

Bron: Belga

2

De Vlaamse werkloosheid is in oktober gedaald met 8,2 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De werkloosheid in Vlaanderen daalt nu al meer dan 3 jaar onafgebroken.