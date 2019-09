Werkloosheid in eurozone daalt in augustus tot laagste niveau in ruim 11 jaar ttr

30 september 2019

12u27

Bron: belga 0 De werkloosheidsgraad in de eurozone is vorige maand teruggevallen tot 7,4 procent, van 7,5 procent in juli en van 8 procent in augustus 2018. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Het gaat om het laagste niveau sinds mei 2008.

Volgens Eurostat waren in augustus 12,169 miljoen mensen werkloos in de eurozone. Dat aantal daalde met 115.000 in vergelijking met de voorgaande maand en met 960.000 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

De werkloosheid in de Europese Unie kwam uit op 6,2 procent in augustus, tegenover 6,3 procent in juli en 6,7 procent in augustus 2018. Voor de volledige Europese Unie gaat het om het laagste niveau sinds januari 2000.

De laagste werkloosheidsgraden bij de lidstaten werden genoteerd in Tsjechië (2,0 procent) en in Duitsland (3,1 procent), de hoogste in Griekenland (17,0 procent in juni 2019) en Spanje (13,8 procent). In België kwam hij uit op 5,5 procent.