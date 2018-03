Werkgeversorganisatie VBO: "Voer fiscale maatregelen begrotingscontrole snel in" KVDS

24 maart 2018

15u23

Bron: Belga 0 Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt een snelle invoering van de fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole. De werkgeversorganisatie is tevreden dat de federale regering de begrotingscontrole afrondde zonder bijkomende lasten op het bedrijfsleven.

Het VBO is ook tevreden met "enkele positieve correctieve maatregelen". De organisatie verwijst daarbij naar de lastenverlaging voor e-commerce, een versterking van de douane in het kader van de brexit en een wijziging van de btw-regels bij onroerende verhuur, zodat de btw gerecupereerd kan worden bij verhuur voor professioneel gebruik.

Herstel

"De begroting 'on track' houden is en blijft essentieel. Tegelijkertijd fnuikt de regering niet de aantrekkende economie en blijft ze aandacht hebben om de economische onderbouw van onze economie verder te versterken via enkele gerichte maatregelen. In zo'n kader zullen de bedrijven verder kunnen bijdragen aan het herstel van de economische groei", dixit gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. "Het zou goed zijn dat maatregelen die betrekking hebben op onze fiscaliteit volgende week al op de agenda van de ministerraad gezet worden. Dat biedt snel rechtszekerheid. Ook op het vlak van e-commerce valt er geen tijd meer te verliezen."

Voor Kamerlid Kristof Calvo (Groen) valt in het resultaat van de begrotingscontrole vooral op dat er nog altijd veel onbesliste dossiers op tafel blijven liggen. "2018 en 2019 dreigen twee verloren jaren te worden", aldus Calvo. "Qua begroting zijn het weer technische correcties en eenmalige handigheidjes à volonté. Maar wat opvalt zijn alle onbesliste dossiers: het energiepact, Arco, zware beroepen. We krijgen geen groot lenteakkoord, terwijl enkele grote dossiers smeken om duidelijkheid."

Peulschil

De maatregelen tegen armoede die de regering naar voren schoof, komen voor Calvo neer op een "peulschil". "Het leefloon wordt een beetje opgetrokken, maar daarmee blijft het nog altijd ver onder de armoedegrens. Het optrekken van de uitkeringen was een belofte van deze en vorige regeringen, maar elke keer opnieuw breekt men die belofte". Calvo betreurt ook dat klimaat en energie de "grote blinde vlek" blijven van de regering.