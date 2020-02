Werkgevers zorgsector vragen eensgezind om besparingen te herzien KVE

25 februari 2020

"Er zijn investeringen nodig, in plaats van besparingen. Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het nu al vaak vechten tegen de bierkaai." Dat schrijven vier werkgeverskoepels uit de zorgsector in een gezamenlijke open brief aan de Vlaamse regering, bericht Het Nieuwsblad.

"De gevolgen van de besparingen zijn sowieso voelbaar voor kwetsbare mensen", schrijven de directeurs van Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Som, de federatie van sociale ondernemingen. "Of het nu gaat om één euro of 300 miljoen: besparen waar de noden nu al torens hoger zijn dan de middelen, heeft impact. Sociaal werkers, zorg- en hulpverleners werken nu dagelijks in een context van schaarste. De wijdverspreide wachtlijsten zijn daar een illustratie van. Besparingen zullen die realiteit niet beter maken."

“Ontzettend bezorgd”

De werkgevers zijn naar eigen zeggen "ontzettend bezorgd". "We ­begrijpen uw keuzes niet", schrijven ze. "Wij vragen daarom met aandrang om de impact van uw besparingen onder ogen te zien en het gevoerde beleid opnieuw te ­bekijken."

De vier koepels vertegenwoordigen meer dan tweeduizend organisaties en stellen samen ongeveer 230.000 personeelsleden tewerk.