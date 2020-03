Werkgevers weigeren akkoord dienstenchequesector te ondertekenen ttr

02 maart 2020

17u15

Bron: belga 2 De werkgevers in de dienstenchequesector weigeren voorlopig het sectorakkoord dat ze met de vakbonden bereikten, te ondertekenen. "We zijn op een juridisch probleem gebotst dat we eerst willen uitklaren", zegt directeur Herwig Muyldermans van werkgeversfederatie Federgon. De vakbonden eisen een snelle uitvoering en dreigen met acties.

Begin februari bereikten werkgevers en vakbonden in de dienstenchequesector een ontwerpakkoord. Dat gebeurde na een lange periode van sociale onrust, waarbij de poetshulpen herhaaldelijk actie voerden en zelfs het werk neerlegden. Het akkoord voorzag onder meer in een bruto loonsverhoging van 0,8 procent vanaf 1 januari 2020.

De achterban van de drie vakbonden keurde het akkoord goed, maar nu lieten de werkgevers weten dat ze nog niet klaar zijn om het akkoord definitief te ondertekenen. De ondertekening zou normaal vandaag plaatsvinden, zeggen de bonden. Twee grote leden van Federgon zouden dwarsliggen, zeggen de vakbonden in een persbericht.

Loonnorm

Het probleem is een clausule in het akkoord die komaf wil maken met wat de vakbonden misbruik noemen van een RSZ-korting. Sommige poetshulpbedrijven kregen een RSZ-vermindering in ruil voor een arbeidsduurvermindering. Doordat er amper poetshulpen voltijds werken, is dat zuiver winst voor die bedrijven, zegt Pia Stalpaert van ACV. Als de clausule in het akkoord wordt toegepast, worden de uurlonen echter aan de 38-urige werkweek gekoppeld. Dan zouden deeltijdse werknemers bij een arbeidstijdvermindering, bijvoorbeeld van 38 naar 35 uur per week, meer loon moeten krijgen.

En daar knelt het schoentje voor de werkgevers. "Volgens het voorstel zouden de lonen met 5 tot 8 procent omhoog gaan bij een arbeidstijdverkorting. Dan ontstaat mogelijk een probleem met de loonnormwetgeving", zegt Federgon-directeur Muyldermans. Hij hoopt begin volgende week meer te weten en zegt zo snel mogelijk een oplossing te willen. De werkgevers vroegen de voorzitter van het paritair comité alvast om opnieuw te bemiddelen.

De vakbonden geven de werkgevers nu wat tijd. "Maar we gaan niet opnieuw onderhandelen", zegt Stalpaert. Volgens haar is er helemaal geen juridisch probleem, want de maatregel geldt pas vanaf volgend jaar en de loonnorm werd afgesproken voor 2019-2020. Ze eist dat het akkoord gehonoreerd en ondertekend wordt. "Wij hebben ook dingen moeten verkopen aan onze achterban waarover we minder tevreden zijn. We wilden 1,1 procent opslag, het is 0,8 procent geworden." Als het akkoord niet wordt uitgevoerd, "zijn nieuwe acties niet uit te sluiten", klinkt het.