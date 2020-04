Werkgevers transport- en logistieke sector hebben “geen ademruimte” voor extra premies LH

06 april 2020

21u48 12 De ondernemingen in de transport- en logistieke sector hebben "geen ademruimte" om de werknemers in de sector die tijdens de coronacrisis aan het werk blijven, bijkomende premies of vergoedingen toe te kennen. Dat laten Febetra, UPTR en Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), de werkgeversorganisaties van de transportsector, weten in een gemeenschappelijk persbericht. De coronacrisis treft de hele sector dermate hard dat de meeste werkgevers met moeite zelf nog het hoofd boven water kunnen houden, luidt het.

Febetra, UPTR en TLV reageren daarmee op het afspringen van het overleg met de vakbonden over het toekennen van motivatiepremies. Dat het overleg binnen het paritair comité geen akkoord opleverde, noemden de vakbonden een "slag in het gezicht" van de betrokken werknemers. "Wij moeten nu gaan uitleggen aan logistieke arbeiders die werken voor Delhaize of Carrefour, dat werknemers in die winkels een premie van 500 euro krijgen om aan de slag te blijven, maar dat zij dat niet krijgen", aldus Frank Moreels van de socialistische vakbond BTB-ABVV.

Volgens de werkgeversorganisaties van de transportsector hebben de vakbonden het echter verkeerd voor. "De transport- en logistieke sector heeft niet dezelfde mogelijkheden als de distributiesector." Ze wijzen erop dat het percentage minder vrachtverkeer voor de werkgevers gestegen is tot een "dramatisch hoog cijfer". Vele vrachtwagens kunnen ook niet maximaal beladen worden, moeten vaak nutteloze lege kilometers afleggen en dus vaak met verlies rijden. Bovendien zijn er nog zaken als het respecteren van de social distancing, bijkomende veiligheidsinitiatieven en de hoge afwezigheidsgraad. Een en ander maakt "elke rendabiliteit onmogelijk", aldus Febetra, UPTR en TLV.