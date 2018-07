Werkgevers op de rem over zware beroepen IB

10 juli 2018

04u53

Bron: Belga 0 Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gelooft niet dat het voor de zomer met de vakbonden een akkoord kan sluiten over de invulling van de zware beroepen in de privésector.

Het gaat zo in tegen minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die uiterlijk tegen 31 juli een akkoord verwacht. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Wie een zwaar beroep heeft, kan vroeger stoppen met werken. "In twee weken tijd kun je geen goede deal bereiken over wat een zwaar beroep is", zegt Marie-Noëlle Vanderhoven, de pensioenexperte van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties gisteren leverde niets op. Volgende week staan twee nieuwe vergaderingen gepland.