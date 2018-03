Werkgevers die jonge starters aanwerven krijgen voortaan korting op loonkost kv

22 maart 2018

18u42

Bron: Belga 0 Vanaf 1 juli krijgen werkgevers die jongeren tussen 18 en 21 aanwerven een loonkostkorting. Deze "startersjobs" vormen één van de maatregelen in de zogeheten relancewet, die de Kamer vandaag goedkeurde.

De startersjobs moeten bedrijven stimuleren om jongeren aan te werven. De werkgever zou drie jaar lang een (afbouwende) korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing. Voor de jongere zelf zal het nettosalaris hetzelfde blijven.

De relancewet bevat een hele reeks economische en sociale maatregelen waarover de regering het in het Zomerakkoord vorig jaar eens geraakte. Aanvankelijk maakte ook de hervorming van de vennootschapsbelasting daar deel van uit, maar omdat de wet geblokkeerd raakte werd die net voor Nieuwjaar afzonderlijk gestemd.

Belangenconflict

De rest van het pakket raakte geblokkeerd door de tegenstand tegen één maatregel: het onbelast bijklussen. Het parlement van de Franstalige Brusselaars riep hiertegen een belangenconflict in, waardoor de de Kamer het oorspronkelijke ontwerp van relancewet niet verder kon stemmen.

Om te vermijden dat de andere maatregelen ook op de lange baan zouden geschoven worden, brachten de meerderheidspartijen de overige maatregelen over in een nieuw wetsontwerp.

Andere maatregelen

Naast de startersjobs voert de wet ook een progressievere opbouw in van de opzeggingstermijn tijdens de zes eerste maanden van een aanwerving. De afschaffing van de proefperiode bleek een rem te zijn op de aanwerving van jonge mensen. Het verbod op uitzendarbeid in bepaalde sectoren - zoals de verhuissector - zal verdwijnen. De wet bepaalt ook dat werkgevers en werknemers binnen bedrijven afspraken moeten maken over e-mails die buiten de werkuren worden verstuurd, het zogenaamde recht op deconnectie.

Het hele wetsvoorstel kreeg de steun van de meerderheidspartijen. Bij de oppositie stemden sp.a, PS en PVDA tegen. De rest van de oppositie onthield zich.