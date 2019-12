Werkgevers beloven te investeren in meer diversiteit op de werkvloer AW

18 december 2019



Bron: Belga

Werkgevers gaan samen investeren in meer diversiteit op de werkvloer. Ze gaan ook kennis en goede voorbeelden uitwisselen, bijvoorbeeld rond de anti-discriminatiewetgeving. Dat is het resultaat van een samenwerkingsakkoord dat werd ondertekend door Unia en de verschillende werkgeversorganisatie (Unizo, VBO, Voka, Boerenbond, Beci, UCM, UWE en Unisoc).

"Veel werkgevers kennen de positieve impact van een diversiteitsbeleid. Een aantal ondernemingen hebben vandaag al een integraal plan, maar er is een aanzienlijke groep die nog werk aan de winkel heeft", aldus Unia-directeur Els Keytsman. "Nochtans profiteert elke ondernemer die hier op inzet." Volgens Keytsman zijn bedrijven met een divers personeelsbeleid vaak innovatiever of slagen ze er beter in diverse klantengroepen te bereiken. "Een diverse werkvloer is de poort naar een diverse samenleving", klinkt het.



Unia merkt op dat er nog een verschil is tussen niemand uitsluiten in zijn human resources-beleid en gaan voor een echt inclusieve werkvloer. Dat laatste is niet altijd eenvoudig, erkent Keytsman. "Ook daar helpen we werkgevers bij. Het samenwerkingsakkoord dat we vandaag ondertekenen, biedt de kans om het groeiend aantal vragen van werkgevers structureel aan te pakken", klinkt het. Unia wil op die manier discriminatie voorkomen, benadrukt Keytsman. "Als we nu in de media komen, is dat vaak naar aanleiding van een flagrant geval van discriminatie. Terwijl preventie even belangrijk is, misschien nog belangrijker."

Trainingen

Het gelijkekansencentrum geeft al trainingen en begeleiding aan werkgevers. Zo steeg het aantal vormingsuren van 1.596 uren in 2017 tot 2.358 vorig jaar. Maar Unia ziet nog ruimte voor verbetering; het aantal meldingen over discriminatie gaat immers nog altijd in stijgende lijn. Met dit samenwerkingsakkoord hoopt men de bedrijfswereld nog beter te bereiken.

Groepen aan de zijlijn

Bij de werkgeversorganisaties geeft men toe dat een aantal groepen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt blijven staan. Het gaat dan vooral om mensen met een migratieachtergrond, jongeren, ouderen, mensen met een handicap,... Nochtans hebben werkgevers zich in het verleden ook al geëngageerd om minder te discrimineren.

Maar Danny Van Assche van Unizo merkt op dat er wel al vooruitgang is gemaakt. Vijftigplussers vinden nu al makkelijker werk dan in het verleden, zegt hij. Georges Van Keerberghen van de Boerenbond merkt op dat in zijn sector al veel gewerkt wordt met allochtone arbeidskrachten. "Er zijn tal van positieve voorbeelden. We kunnen die ervaring delen met derden."

Voor Hans Maertens van Voka moet men niet zozeer focussen op het verleden maar op de toekomst. "Met dit samenwerkingsakkoord willen we een krachtig signaal geven. Meer diversiteit is nodig omdat de maatschappij meer divers is, maar ook vanuit sociaal-economisch standpunt: we hebben iedereen nodig." Werkgevers in ons land zijn massaal op zoekt naar personeel, terwijl de activiteitsgraad met 74,4 procent onder het Europese gemiddelde blijft.