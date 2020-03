Werkgelegenheidsgraad in 2019 gestegen, maar doelstelling voor 2020 halen wordt moeilijk vanwege coronacrisis JG

25 maart 2020

14u22

Bron: Belga 0 De Belgische werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen is vorig jaar met 0,8 procentpunt toegenomen, tot 70,5 procent. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. De werkloosheidsgraad van 15- tot 64-jarigen daalde van 6 procent in 2018 naar 5,4 procent in 2019, het laagste jaargemiddelde sinds het begin van de meting in 1983. Ondanks de positieve evolutie wordt het vanwege de coronacrisis wel moeilijk om de Europese doelstelling voor België voor 2020 - een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent - te halen.

Vorig jaar steeg de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen het sterkst, waardoor de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt, aldus Statbel.

De evoluties zijn positief in de drie gewesten, maar er blijven wel grote verschillen bestaan tussen de regio's: in Vlaanderen is 75,5 procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk, in Wallonië bedraagt de werkgelegenheidsgraad 64,6 procent en in Brussel 61,7 procent. De werkloosheidsgraad ligt in Vlaanderen (3,3 procent) ook veel lager dan in Brussel (12,7 procent) en Wallonië (7,2 procent). Opvallend is volgens Statbel wel de sterke werkloosheidsdaling in Wallonië, die in 2018 nog 8,5 procent bedroeg, vooral dankzij een opmerkelijke afname van de werkloosheidsgraad van vrouwen. En ook de jeugdwerkloosheid (15-24 jaar) is gedaald, van 15,8 naar 14,2 procent.

Impact coronacrisis

Statbel merkt wel op dat het moeilijk wordt om de Belgische hoofddoelstelling op vlak van werk, namelijk dat 73,2 procent van de 20-64-jarigen een job heeft, te behalen tegen het referentiejaar 2020. "Daarvoor zouden in 2020 ongeveer 186.000 personen meer aan de slag moeten zijn dan in 2019", aldus Statbel. Die doelstelling bereiken was al moeilijk en daarbij komt ook de coronacrisis kijken, die de economieën overal ter wereld lam legt.